Cristante è diventato un meme per i chilometri percorsi. Sempre primo, o quasi, in tutti i match della Roma. Ma ora per capitan Bryan c’è un concorrente: Niccolò Pisilli è il nuovo recordman giallorosso sulla distanza. Contro il Torino, quando ha segnato con i crampi, ha coperto 12,53 chilometri. Oggi è il 22esimo compleanno dell’ultimo talento sfornato dalle giovanili della Roma e la torta ha un gusto particolare. Perché Niccolò è în ritiro con l’Under 21 e la mancata convocazione con i grandi è solo rimandata. Da Coverciano, dallo staff del ct Roberto Mancini, ci hanno tenuto a spiegargli che gli impegni degli azzurrini sono fondamentali. Ma che le porte sono sempre aperte. In ballo per l’Under 21 - spiega Marco Juric su 'La Repubblica' - ci sono le qualificazioni all'Europeo di categoria. E, come detto, Pisilli è un profilo centrale per i giovani di Casa Azzurri: nelle ultime quattro partite con i pari età, il centrocampista ha collezionato quattro gol e un assist.