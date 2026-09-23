In questo primo scorcio di campionato a stupire e incantare la Serie A, oltre la Roma, c'è stato sicuramente il Frosinone. La squadra di Alvini gioca un ottimo calcio, ha battuto il Como di Fabregas, trascinato dal collettivo ma anche da alcune individualità che stanno spiccando. Oltre a Raimondo e Calò, c'è ovviamente Giorgi Kvernadze, esterno offensivo (gioca a sinistra) che è già a quota 3 gol in Serie A più 2 in Coppa Italia. Conditi da altri 2 assist. Niente male, insomma. Tanto che, come raccontato dal giornalista turco Ekrem Konur su X, anche la Roma starebbe già seguendo il georgiano classe 2003. Insieme ai giallorossi anche la Fiorentina e soprattutto il Napoli. Kvernadze potrebbe ripercorrere le orme di Soulé in Ciociaria, spiccando il volo in una big dopo una grande stagione in giallazzurro. La speranza è magari di riuscire stavolta a salvare il Frosinone, a differenza di quanto accaduto tre anni fa. Non solo, perché lo stesso giornalista rilancia anche l'interesse per Pepe del Porto. Su di lui anche Palmeiras, Flamengo e due club sauditi. Ci sono stati degli incontri tra i Dragoes e gli agenti del giocatore, ma non è emersa nessuna offerta concreta. E al tempo stesso il giocatore avrebbe deciso di non forzare la mano per un trasferimento.