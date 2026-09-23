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Roma, l'apporto dei nuovi acquisti è già importante

La Roma è partita a razzo in questa prima fase della stagione. Tredici punti in cinque partite, bottino ottimo come quello di Inter e Lazio, anche loro in testa alla classifica. Ma dietro comunque ai giallorossi che hanno una differenza reti migliore. Potevano essere addirittura due in più con il super primo tempo nello scontro diretto con i nerazzurri, ma il secondo gol di Lautaro ha rovinato l'en plein. Poco male, lo score resta di altissimo livello. Così come è notevole, o comunque importante, l'apporto dei giocatori arrivati in estate. Nahuel Molina deve trovare la condizione migliore, ma si sta prendendo il suo spazio, Rodrigo Mora ha iniziato bene, trovando pure un gol, e mettendo subito sul piatto un antipasto di quello che può fare. Balerdi ha conquistato già la piazza, oltre al posto da titolare. Koulierakis non si è ancora visto, ma sarà una risorsa di livello a cui attingere nel calendario fittissimo tra ottobre e novembre, così come de Roon. Per Castro vale il discorso simile, con un bel po' di minuti in più messi già nelle gambe. Chiaro, un grande lavoro è stato realizzato però ovviamente anche in uscita dal ds Tony D'Amico. E questo gli ha consentito di muoversi poi in entrata. Arrivati alla prima pausa per le nazionali, vale la pena fare anche un primo bilancio dei giocatori ancora di proprietà della Roma in giro per l'Europa.

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