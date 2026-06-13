Resta però da sciogliere il nodo economico con il Marsiglia, che continua a chiedere oltre 50 milioni: ma un'intesa è possibile
Greenwood, il sogno di Gasperini per alzare il livello e vincere subito
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Dybala, dall'Argentina ombre sul futuro: "Non ho ancora deciso, tutto è possibile"
News AS Roma
Mondiali, Pulisic-show all'esordio: propizia l'autogol e fa assist, ma esce dopo 45'
La Gazzetta dello Sport
Roma, si parte: comincia l'era D'Amico nuovo ds. Subito Dybala, poi Greenwood
Il Messaggero
Offerto Pulisic, ma la priorità di Gasperini resta Greenwood
Radio Pensieri
RADIO PENSIERI, PRUZZO: "Senza Pulisic il Milan si è spento, è uno su cui contare"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti