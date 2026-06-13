Resta però da sciogliere il nodo economico con il Marsiglia, che continua a chiedere oltre 50 milioni: ma un'intesa è possibile

Redazione
WhatsApp Image 2026-06-05 at 13.09.22

Greenwood, il sogno di Gasperini per alzare il livello e vincere subito

Inizia l'era D'Amico e Greenwood s'avvicina. Mancava solo l'annuncio ufficiale, arrivato ieri. Fino al 1° luglio l'incarico sarà ricoperto da Lombardo, ma D'Amico è già al lavoro. La priorità? Rinforzare l'attacco, come richiesto dal tecnico Gasperini, che ora si aspetta lo sprint decisivo per Greenwood. L'attaccante del Marsiglia, convinto dalle parole di Gasp, ha dato la sua disponibilità: per l'ingaggio, la Roma mette sul piatto tra i 4,5 e i 5 milioni di euro a stagione. Resta però da sciogliere il nodo economico con il Marsiglia, che continua a chiedere oltre 50 milioni. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Ma un'intesa è possibile. Una soluzione può essere il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato intorno ai 45 milioni. Di ieri anche la voce su Pulisic. Nei giorni scorsi D'Amico ha parlato anche con l'entourage di Dybala, che aspetta una risposta. Per l'argentino è sempre più concreto il prolungamento biennale del contratto a 3 milioni bonus compresi, oltre al riconoscimento di un ruolo chiave per le celebrazioni del centenario. Cifre e tempi simili per Pellegrini.
Greenwood GettyImages-2235984742

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti