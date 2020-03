Giocare senza tifosi: ipotesi rimborso degli abbonamenti

La Roma punta dritta all’impegno di Europa League in programma il 12 marzo. Se venisse confermato per il prossimo weekend il recupero delle partite rinviate la scorsa settimana, i giallorossi non giocherebbero la gara contro la Sampdoria, proiettandosi verso il Siviglia. Tanto riposo in più per gli uomini di Fonseca, con la possibilità di rivedere a disposizione, un po’ prima del previsto, Lorenzo Pellegrini. Mentre la Roma – come riporta ‘La Repubblica’ – studia la possibilità di rimborsare biglietti e abbonamenti delle gare che si giocheranno a porte chiuse, magari con agevolazioni sui tagliandi della prossima stagione, Fonseca ha ripreso ieri a lavorare con la squadra a Trigoria. E la bella notizia è legata ai miglioramenti di Diawara, che potrebbe essere a disposizione per la sfida con la Samp di domenica 15 marzo.