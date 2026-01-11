Gasperini si affida ai soliti noti: Koné e Soulé per stendere il Sassuolo

La Roma ha aspettato a lungo, quasi troppo, poi ha risolto la partita come si fa con certe sere storte: senza avvisare, in tre minuti. Con il Sassuolo finisce 2-0 con i gol di Koné e Soulé e con una classifica che, almeno per una notte, riporta la Roma al secondo posto a tre punti dall'Inter capolista. La Roma er arrivata alla sfida in piena emergenza, soprattutto in attacco. Almeno nella giornata arriverà il sì definitivo di Raspadori, un arrivo provvidenziale. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Perché ieri Ferguson ha dato forfait dopo 39' per un infortunio al gluteo. Un'altra prestazione pesante per Soulé. Contro il Sassuolo arriva il nono clean sheet in Serie A, con appena dodici gol subiti i i giallorossi tornano ad avere la miglior difesa del campionato.