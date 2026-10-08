Meno quattro al Como e la Roma comincia finalmente a ricomporsi. Dopo tre settimane senza campionato, Gasperini entra nella fase decisiva della preparazione del big match di domenica al Sinigaglia, dove i giallorossi ripartiranno con l'obiettivo di difendere quel primo posto condiviso con Inter e Lazio.

Oggi a Trigoria sono attesi gli ultimi rientri. Tocca agli argentini Soulé, Castro e Balerdi, reduci dagli impegni con l'Albiceleste e dall'ultima gara di Messi con la Nazionale. Il tecnico aveva già ritrovato ieri Rodrigo Mora e Koné, tornati nella Capitale dopo gli impegni internazionali. Le notizie migliori - come riportato da La Repubblica - arrivano però da Wesley e Malen. Entrambi hanno aumentato progressivamente i carichi negli ultimi allenamenti, lavorando parzialmente con i compagni, e da oggi potrebbero essere aggregati completamente al gruppo. La loro presenza domenica alle 12.30 non è mai stata realmente in discussione. L'unica assenza certa resta così quella di Cristante. Il candidato principale a prenderne il posto è de Roon. Accanto a lui ci sarà Koné, con Wesley a sinistra e Molina a destra. Davanti, detto di Malen e con Dybala compagno del gol, resta da definire chi giocherà sulla sinistra. Ballottaggio aperto tra Soulé e Mora, con Pellegrini pronto a superare entrambi. "Sto bene, la sosta ha aiutato", ha rivelato il centrocampista giallorosso.