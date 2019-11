Fonseca non cambia: “Siamo in fiducia. Non ci sono alibi”

Cambierà poco Fonseca. Perché si fida di quelli che hanno giocato fino a questo momento, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. E perché non ha troppe alternative.

Oggi, contro il Parma (ore 18, diretta Sky), il tecnico confermerà Mancini a centrocampo, accanto a Veretout, nonostante in Germania sia tornato a disposizione Diawara. “Amadou non ha i 90 minuti – conferma Fonseca – Abbiamo giocato tante partite negli ultimi giorni, ma non cambierò molto. La squadra sa che deve lottare di più dopo una sconfitta. E’ vero che abbiamo perso, ma abbiamo fatto una buona partita e siamo in fiducia“.

Il portoghese evita gli alibi, non interessato a nascondersi dietro gli errori arbitrali subiti. “Per me non ci sono scuse, dobbiamo sapere che possiamo controllare quello che facciamo noi e non quello che fanno gli altri. I ragazzi devono capire che dobbiamo giocare sempre con ambizione. Dobbiamo lottare di più per fare meglio, ma siamo in fiducia”.

Spinazzola ha raggiunto i compagni a Parma e dovrebbe giocare terzino destro, con Florenzi ancora una volta in panchina. E’ piuttosto stanco Kolarov – convocato dalla Serbia per le sfide con Lussemburgo e Ucraina – ma l’allenatore dovrebbe chiedergli uno sforzo ulteriore. Quella contro il Parma sarà l’ultima fatica di un ciclo asfissiante di partite, con la Roma impegnata ogni tre giorni, tra campionato e coppa. “Affrontiamo una squadra molto forte in contropiede, molto pericolosa nell’azione individuale di Gervinho. Noi abbiamo una grande unità d’intenti come collettivo e questo è l’importante”.