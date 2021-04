Fonseca: “I soldi non comandano”. Con la Dea c’è Dzeko

Il tecnico: "Per noi il campionato non è chiuso. Prima dello United abbiamo Atalanta e Cagliari"

Anche Fonseca si schiera in maniera dura contro la Superlega: “Sono totalmente contro questo progetto. E sono molto orgoglioso di far parte del mondo del calcio perché ha dimostrato una cosa: chi comanda non sono i soldi, ma i tifosi, i giocatori e gli allenatori".