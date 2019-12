Florenzi, primo autogol: tanti rimpianti

Termina sul punteggio di 2-2 la sfida dell’Olimpico tra la Roma e Wolfsberger, con un Paulo Fonseca infuriato in panchina. Come riporta La Repubblica, i giallorossi si qualificano ai sedicesimi di Europa League alle spalle del Basaksehir, e non saranno tra le teste di serie del sorteggio di Nyon. Non sembra una stagione fortunata per il Alessandro Florenzi, protagonista del suo primo autogol con la maglia della Roma in occasione del momentaneo 1-1. Continua quindi il periodo complicato del capitano giallorosso con Fonseca che lo utilizza con il contagocce. Il giocatore vorrebbe risposte in vista del mercato di gennaio e il suo manager parlerà con Petrachi per capire cosa fare. In caso si parlerebbe di un prestito in un club che possa garantire a Florenzi un minutaggio più alto per non perdere il treno Europei.