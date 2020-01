Florenzi in prestito al Valencia, un addio che sa di arrivederci

Alessandro Florenzi, anche in vista dell’Europeo, aveva voglia di cambiare aria. Come riporta La Repubblica, l’esterno si è trasferito al Valencia, in prestito secco, fino a giugno. In Spagna, l’ex Crotone, proverà a ritrovare quella serenità che troppo spesso, se non completamente, è mancata negli ultimi mesi. Ieri ha svuotato il suo armadietto a Trigoria ed ha fatto, in mezzo a qualche lacrima, il discorso alla squadra. Il numero 24, però ancora non ce la fa a farne uno ai tifosi, per il momento chiede rispetto e dice: “Avrei tante cose da dire ai tifosi”.