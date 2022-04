Finalmente “Spina”. Zaniolo a caccia di gol, ma la testa resta al Bodø

Dopo il lavoro svolto in gruppo nelle ultime sedute, Leo va verso la prima convocazione stagionale

Dall’improvvisato ring dell’Aspmyra Stadion di Bodø alla tranquillità di Trigoria. José Mourinho si è rifugiato nel quartier generale giallorosso per smaltire tutte le tossine del match disputatosi in terra norvegese, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Tra denunce, comunicati e tweet, accantonare rapidamente quanto accaduto in Conference League è stata la sua assoluta priorità. Anche se tutto il mondo giallorosso è già con la testa a giovedì, desideroso di restituire il favore al Bodø/Glimt, estromettendolo dalla coppa e spingendo la Roma in semifinale. Ma prima della gara di ritorno (previsto un Olimpico bollente), alle 18 la Salernitana di Nicola (senza Fazio e Perotti) farà visita ai giallorossi: per lo Special One l’arduo compito di dirottare i pensieri dei suoi ragazzi nuovamente al campionato. I dieci risultati utili consecutivi ottenuti meritano il massimo coinvolgimento da parte del gruppo giallorosso, chiamato ad una prova di maturità: sottovalutare l’impegno con i granata sarebbe controproducente, visto che il calendario può offrire alla Roma la chance di guadagnare punti sulle squadre che mirano ad un posto in Europa. Zaniolo ha recuperato dal fastidio al flessore, ma non è al 100%: più probabile che parta fuori, con la speranza di subentrare per andare a caccia di un gol che all’Olimpico, in Serie A, gli manca dal novembre 2019. Dopo il lavoro svolto in gruppo nelle ultime sedute, Leonardo Spinazzola va verso la prima convocazione stagionale. Il 25 aprile 2021 con il Cagliari l’ultima gara ufficiale con la maglia della Roma, ora il tunnel è finito e “Spina” è tornato.