“Ero nervoso ma ho fatto gol”. Perotti è rinato

Si è commosso dopo aver realizzato la rete del vantaggio romanista a Verona, Diego Perotti, di nuovo a segno, su rigore – la sua specialità – dopo sei mesi di digiuno i giallorossi vincono sotto la pioggia con l’attaccante che non è partito titolare, costretto ancora alla panchina e poi subentrato in corsa, a metà del primo tempo, al posto di Kluivert. E l’argentino ha subito deciso di prendersi la responsabilità di tirare il rigore rimediato da Dzeko, tanta era la voglia di tornare protagonista, dopo tante settimane di continui problemi muscolari, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. In pratica, il suo è stato un gol liberatorio, visto che non segnava dall’ultima di campionato della scorsa stagione. contro il Parma. Un’astinenza fatta di tanti guai fisici e dalla paura di non essere più decisivo. “Una rete importante, non potevo sbagliare – le parole dell’attaccante argentino – Ero entrato da poco, quindi mi sentivo un po’ nervoso, ma è andata bene. La gara è stata molto combattuta, il campo pesante non ci ha aiutato, ma noi abbiamo lottato per vincere”. Non è ancora brillante dal punto di vista fisico, invece, Cengiz Under. L’attaccante turco smaniava per dimostrare a Fonseca e ai tifosi di essere di nuovo un giocatore integro e decisivo, ma contro il Verona ha faticato tanto, mettendo in difficoltà la squadra dalla sua parte.

Adesso la squadra deve recuperare energie fisiche e mentali: la prossima partita si giocherà infatti venerdì prossimo, a San Siro, contro l’Inter. Gli uomini di Fonseca dovranno preparare la difficile sfida contro l’attuale nuova capolista, facendosi trovare pronti e concentrati. Rientrerà Nicolò Zaniolo, a Verona assente per squalifica. Sarà titolare sulla destra, mentre sono da verificare le condizioni di Justin Kluivert, uscito ieri sera dal campo perché dolorante alla coscia sinistra. A Milano potrebbe rivedersi Alessandro Florenzi, ieri sera rimasto in panchina.

Il capitano giallorosso è stato corteggiato da Conte e vorrebbe trovare spazio proprio contro l’Inter.