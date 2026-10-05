Sprint per Endrick. La Roma sfida il Milan per l'attaccante del Real Madrid, che ha mostrato interesse per entrambe le destinazioni. Nel corso della pausa per le nazionali, il direttore sportivo D'Amico ha ripreso i contatti con l'entourage del giocatore, come riportato dal quotidiano La Repubblica, impegnato in questi giorni col Brasile di Ancelotti. Complice un infortunio muscolare, Endrick ha giocato soltanto quattro minuti con la maglia del Real in questa stagione. Mancino, classe 2006, incassa il pieno gradimento dell'allenatore Gasperini, che da oltre un anno cerca un attaccante da schierare a sinistra, dietro la punta. Per la Roma, la via maestra è quella del prestito con diritto di riscatto. La partita di Champions del prossimo 14 ottobre potrebbe essere un'occasione per accelerare.