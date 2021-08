Effetto Lukaku, Dzeko verso l’Inter

La partenza del centravanti belga potrebbe creare diverse occasioni di mercato

Lukaku al Chelsea è la mossa che accende il mercato. Al momento Zapata è l’erede individuato dalle parti di Appiano Gentile per sostituire il centravanti belga, ma l'idea è anche quella di acquistare un'altra prima punta: il nome caldo è quello di Edin Dzeko. L'accordo sarebbe già stato trovato con l'agente del bosniaco Lucci, come scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica, biennale da 4,5 milioni netti a stagione, con opzione per il terzo. L’attaccante si ritrova nuovamente ad un passo dal salutare la Roma, che ora si concentrerà per trovare un degno sostituto. Con un regista di centrocampo ancora da regalare a Mourinho, cedere Dzeko e tuffarsi nella ricerca del suo sostituto, senza certezze sul budget da poter investire, rischia di essere una mossa alquanto azzardata per la Roma, che continua ad essere ostaggio degli esuberi, giocatori da oltre 36 milioni di euro di ingaggi a bilancio.