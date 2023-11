Ecco perché questi tifosi meritano lo stadio

Si scrive Lukaku, si legge tifosi. Sia chiaro, non vogliamo togliere nulla al gigante belga che al tramonto della sua peggior performance da quando veste la maglia della Roma, ha deciso gioco, partita e incontro con un Lecce che al minuto novanta stava assaporando la concreta possibilità di vincere per la seconda volta nell'Olimpico giallorosso (la prima qualsiasi cuore romanista la ricorda come una ferita che non potrà mai rimarginarsi). Semplicemente vogliamo dare ai tifosi della Roma quello che è dei tifosi della Roma, scrive Piero Torri su La Repubblica. Come Josè Mourinho non ha mancato di sottolineare nel travolgente dopo partita di domenica. Dicendo, senza giri di parole, che nella sua carriera non ha mai visto un pubblico come quello del la Roma, anche se le squadre con cui ha vinto (tanto) si chiamavano Porto, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United e Tottenham. Perché anche se a qualcuno potrà sembrare strano, i tre punti che hanno riconsegnato un senso non solo alla partita contro il Lecce, ma probabilmente a tutta la stagione italiana della truppa mourinhana (il tutto nella settimana che porterà al derby), li ha conquistati il solito sold out dell’Olimpico.