Il futuro di Stephan El Shaarawy potrebbe essere a Venezia. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il club neopromosso attraverso il direttore sportivo Filippo Antonelli ha recapitato una proposta ufficiale al Faraone che però si è preso alcuni giorni di tempo per decidere. Su di lui infatti non c'è solo il Venezia. El Shaarawy vuole scegliere bene la prossima, e forse ultima, tappa della sua carriera. Sul tavolo ci sono anche le proposte della Fiorentina, del Palermo e soprattutto del Genoa, squadra dove è cresciuto e dove ritroverebbe De Rossi, suo ex compagno e allenatore in giallorosso.

L'estate dopo la Champions conquistata

Dopo l'addio alla Roma con tanto di gol decisivo per la qualificazione in Champions League, El Shaarawy si è goduto alcune settimane diinsieme alla moglie Ludovica Pagani. Prima gli Stati Uniti, poi le isole Mauritius, e infine la Polinesia, in particolaretra resort da sogno e moto d’acqua. Ora però è il momento di pensare al futuro. El Shaarawy infatti, come certificato dalle sue storie Instagram, e