Dzeko-Fonseca alta tensione. L’attaccante è fuori squadra

Resta altissima la tensione tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca, per un rapporto arrivato al capolinea, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Dopo giorni di lavoro differenziato per problemi muscolari, l’attaccante ieri ha chiesto di tornare a lavorare in gruppo, permesso che gli è stato seccamente negato dal tecnico.

Una tegola, per il centravanti, al quale è stata già levata la fascia da capitano dopo un’accesa discussione col mister e un suo collaboratore, nel sottopassaggio dall’Olimpico, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Dzeko è praticamente fuori squadra a quattro giorni dalla chiusura del mercato, con un altro anno di contratto a 7.5 milioni a stagione. Non sembrano però al momento esserci spiragli di riapertura, con il gm Tiago Pinto che segue la vicenda da vicino. Lì davanti si è ancora corti, anche perché sono ancora indisponibili Pedro e Mkhitaryan. Quest’ultimo molto legato a Dzeko. L’armeno, in scadenza a giugno, ha un’opzione che gli permetterebbe di liberarsi anche se si realizzassero le condizione per il suo rinnovo automatico. Fondamentale per qualsiasi progetto sarà la qualificazione alla Champions della prossima stagione, e quindi che Mkhitaryan torni a disposizione il prima possibile.