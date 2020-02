Dzeko fa team building e porta tutti a pranzo. Mirante, ginocchio ko

Mentre sono stati presentati alla stampa i giocatori arrivati grazie al mercato di gennaio – Ibanez, Villar, Perez – Antonio Mirante si è operato ieri al menisco mediale, lo scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Il vice di Pau Lopez ha scelto la strada dell’intervento, a seguito del riacutizzarsi di un vecchio problema al ginocchio sinistro. Ancora problemi per Pastore che continua a sentire fastidio all’anca. Nel frattempo Dzeko, da capitano, ha portato i compagni a pranzo fuori, martedì scorso, per fare gruppo, provando a ricompattarsi in un momento così delicato della stagione.