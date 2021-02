Dzeko col gruppo, ma Smalling va ko e salterà la Juventus

Verso la Juventus senza Pellegrini, squalificato, e senza Smalling, infortunato. Se Fonseca può contare sul ritorno in gruppo di Edin Dzeko, il portoghese per la sfida di sabato alle 18:00 dovrà fare a meno dei due pilastri. L’inglese ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra che lo terrà ai box per circa un mese; ben otto le gare finora saltate dal centrale, cifra che lo scorso anno aveva raggiunto in totale. Intanto Dzeko ieri è tornato a lavorare in gruppo con i calciatori che non sono scesi in campo domenica scorsa contro il Verona. Un segnale di disgelo, anche se al numero nove non verrà ridata la fascia di capitano. Oggi pomeriggio in conferenza alle 15:30, Tiago Pinto parlerà del mercato romanista e farà chiarezza sui rapporti tra Dzeko e Fonseca.

Nello spogliatoio traspare serenità: “Ho visto Edin col sorriso – rivela El Shaarawy – il clima è sereno e lui è un giocatore di grande personalità e troverà da solo la strada per tornare importante“. Difficilmente il Faraone verrà convocato per Torino, visto che deve essere ancora “riatletizzato”.