Dzeko ancora out e gelo con Fonseca. Borja sereno e promosso

Continua a lavorare a parte, Edin Dzeko, ufficialmente per un fastidio muscolare, come viene comunicato da Trigoria, mentre non si rimargina la frattura con Fonseca, riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica. Tiago Pinto è impegnato a ricucire la situazione tra tecnico e giocatore. Alle prese con problemi fisici anche Pedro e Mkhitaryan. Nel frattempo aumentano le responsabilità di Borja Mayoral, reduce da una doppietta in campionato e finora autore di 8 gol in 933 minuti. Una buona media per uno che era un “vice” e ora si trova titolare.