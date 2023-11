Dybala e Sanches tornano in gruppo. Club arabi su Smalling

A Trigoria le richieste per l'inglese non sarebbero più viste come un pericolo ma come una grande opportunità

Redazione

Dopo la debacle tecnica e morale di San Siro la Roma si è ritrovata ieria a Trigoria con due belle notizie, scrive Marco Juric su La Repubblica. Paulo Dybala e Renato Sanches sono tornati ad allenarsi in gruppo e puntano a tornare in campo domenica prossima contro il Lecce. Si accorciano quindi i tempi di recupero dell’argentino dopo lo stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro subito il 23 settembre scorso contro il Cagliari. Stesso discorso per Renato Sanches, che ieri ha affrontato tutto l'allenamento senza avvertire dolore. Una buona notizia che fa ben sperare per rivederlo in campo contro il Lecce. Dopo la lesione subita contro lo Sheriff lo scorso 21 settembre, il portoghese era sparito dai radar e sembravano tornati i fantasmi degli ultimi sei anni passati più in infermeria che in campo.

Chi è ancora out è Chris Smalling, ormai disperso nei meandri di un recupero fisico che sembra non avere una data di rientro. Oggi l'inglese festeggia i due mesi d’assenza dal campo, tranne un paio di sgambate per le telecamere social. Il calciatore ieri era a Londra per un consulto specialistico con il dottor Andy Williams. Un atteggiamento che da tempo sta lasciando perplesso Mou e il suo staffe per il quale bisognerà trovare una soluzione nel mercato di gennaio. Le sirene dell'Arabia hanno già sondato il terreno con l’entourage dell’ingiese e dopo questo autunno di non detti, a Trigoria, non sarebbero più viste come un pericolo ma come una grande opportunità.

