Dybala e Pellegrini, un mese di stop: Mou spera di riaverli per il derby

Redazione

Costerà un mese di stop l'infortunio subito da Dybala contro il Cagliari: lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro, nessun interessamento dei menischi e del legamento crociato, scrive Marco Juric su La Repubblica. Un avvio da dimenticare per la 'Joya', già al secondo infortunio stagionale dopo il problema agli adduttori di fine agosto. Inoltre anche Pellegrini sarà costretto a rimanere ai box per un mese a causa di una lesione ai flessori della coscia destra. I due quindi salteranno le sfide contro Monza, Slavia Praga (entrambe), Inter e Lecce, con l'obiettivo di rientrare per il derby.

Sono 14 i ko acciusati dai giallorossi e Mourinho spera in questa sosta di recuperare Smalling e Llorente in vista di Roma-Monza. Servirà più tempo, invece, a Sanches: lo staff medico infatti punta a rimetterlo in campo per la fine di ottobre.

