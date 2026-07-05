Si accende il duello per Mason Greenwood. Non c’è solo la Roma sull’inglese del Marsiglia, ma anche l’Atletico Madrid. Dalla Spagna fanno sul serio e Gian Piero Gasperini l’ha intuito. Per questo il tecnico giallorosso è in pressing sul club e il direttore sportivo Tony D'Amico: l’allenatore si aspetta un’offerta concreta nei prossimi giorni. Gasperini, in sostanza, non vuole un’altra delusione: il ricordo del caso Jadon Sancho è ancora vivissimo. E non va escluso - scrive Niccolò Maurelli su 'La Repubblica' - il coinvolgimento diretto della proprietà americana, tramite il vicepresidente Ryan Friedkin, molto attivo negli ultimi colloqui con Gasperini.

Nelle scorse settimane l’allenatore è stato rassicurato dai vertici del club: la società garantirà un sostegno economico importante, investendo fino a 100 milioni di euro per gli acquisti. L’interesse di Simeone, tecnico del club spagnolo, è molto forte. Il fattore tempo sarà decisivo: l’Atletico, prima di acquistare, deve vendere almeno un attaccante. Sulle cessioni è impegnata anche la Roma: Artem Dovbyk piace molto al Genoa di Daniele De Rossi, che lo ha già allenato - e voluto - ai tempi della sua esperienza a Roma. Per l’ucraino, dopo i dubbi iniziali, a Trigoria in queste ore stanno valutando anche la strada del prestito. La partita per Greenwood può chiudersi a meno di 50 milioni di euro, limite che all’inizio sembrava invalicabile. Di che cifre parliamo? L’idea della Roma è mettere sul piatto tra i 40 e i 45 milioni totali, bonus compresi. Resta da convincere il Marsiglia, che ora riflette.