E' come se Ivan Juric continuasse a essere esonerato. Partita dopo partita. Vittoria dopo vittoria. Giocatore recuperato dopo giocatore recuperato. Ultimo della serie Artem Dovbyk. Come riportato da Piero Torri su La Repubblica, il gigante ucraino che ha deciso la complicatissima sfida contro il Como di Fabregas, atto finale di un'azione confezionata dai subentrati di Ranieri. Qualcuno potrà dire che poi non era così difficile fare meglio della devastazione vissuta con Juric in panchina, ma Ranieri sta andando oltre: trenta punti in quindici partite;media che garantirebbe sempre la qualificazione in Champions League. Ranieri tutto questo lo ha fatto partendo dalla serenità riportata a Trigoria. Lo ha materializzato, riportando Angelino sulla preferita corsia sinistra dove, da un paio di mesi a questa parte, è diventato un fattore decisivo. Lo ha concretizzato restituendo centralità a Paredes. Lo ha migliorato restituendo al calcio, seppur a intermittenza, la leadership di un campione come Hummels. Lo ha supportato assecondando con pazienza la crescita di un giovane talento come Soulé. Lo ha ingigantito restituendo Dybala alla sua dimensione di fuoriclasse. Lo ha certificato facendo sentire tutti coinvolti. Gli manca, nella sua opera di ricostruzione, soltanto il recupero del capitano Pellegrini. Dovesse riuscirci pure con lui, l'opera di ricostruzione di una Roma europea sarebbe completa.