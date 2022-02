Domenica il Sassuolo: via libera per Abraham

Il centravanti inglese domenica guiderà come sempre l’attacco della Roma

Tammy Abraham c’è. Nessuna lesione per il centravanti inglese, che si è fermato per tempo nella sfida di Coppa Italia contro l’Inter: il centravanti inglese domenica guiderà come sempre l’attacco della Roma, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. La sfida del Mapei Stadium arriva all’interno di una stagione che sta certificando la bontà dell’investimento fatto dai Friedkin in estate: in 31 gare disputate l’ex Chelsea ha messo a segno 17 gol, un bottino importante per essere il primo anno in Serie A. Ma non ci sono solo gol e assist nella prima esperienza italiana dell’inglese, che spesso è stato, suo malgrado, quasi un “freno” per la sua Roma. In maniera del tutto involontaria, ci mancherebbe, ma l’inglese si è trovato paradossalmente nelle condizioni di togliere qualcosa alla sua Roma. Diversi gli episodi: il suo pestone annulla il gol di Zaniolo con il Genoa, all’andata a Marassi un suo tocco di mano fa annullare il gol di Mkhitaryan, la spalla a San Siro con il Milan regala un rigore a Giroud e infine il suo tacco in fuorigioco fa revocare il rigore concesso in Roma–Torino. Una serie di sfortunati episodi per il numero 9 di Mourinho, che con il Sassuolo vuole tornare a fare quello che gli riesce meglio: fare gol.