Derby da romanista Pellegrini: un tifoso sulla trequarti

Vice-capitano, erede della dinastia dei romani, tifoso in campo che vive il derby come una partita speciale. Lorenzo Pellegrini è reduce da tre gol realizzati nelle ultime cinque gare giocate sulla trequarti, zona del campo che ricoprirà anche venerdì sera, conquistata grazie al suo rendimento, complice l’infortunio di Pedro e la crescita di Villar come mediano accanto a Veretout. Quel ruolo alle spalle di Dzeko, Lorenzo lo ha scoperto due anni fa, proprio in occasione di un derby, nel settembre del 2018, quando sostituì Pastore, realizzando un gol di tacco.

Il ragazzo si è messo a disposizione di Fonseca, riadattandosi in mediana e diventando un protagonista della stagione romanista. In attesa di rinnovare il contratto, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, Pellegrini vive l’ansia da derby, fiero di essere un riferimento per i compagni, per l’allenatore e per la sua famiglia. Un uomo pronto a prendersi le proprie responsabilità, da romano in campo, in un derby che anche se silenzio dell’Olimpico sarà per lui speciale.