La Roma si prepara a scendere in campo. No, non la squadra di Gasperini, ma praticamente tutti i calciatori giallorossi impegnati con le rispettive Nazionali nel Mondiale in corso in USA-Canada-Messico. Ben 4 dei 5 giocatori della Roma, 5 su 6 considerando anche Salah-Eddine, saranno impegnati infatti nel sabato italiano per la seconda giornata del torneo. L'unico escluso dal sabato romanista? Manu Koné, con la 'sua' Francia (anche se ha assistito dalla panchina al 3-1 rifilato al Senegal all'esordio) che scenderà in campo 'solo' lunedì 22 giugno alle ore 23 contro l'Iraq.

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Si parte a mezzanotte con, sfida in programma al Gillette Stadium di Foxborough. Gli scozzesi disono reduci dalla vittoria per 1-0 contro, mentre i marocchini di(individuato come, entrambi attesi dal 1' questa notte) all'esordio hanno pareggiato 1-1 con il. La nazionale di, orfana di, scenderà in campo alle 2.30 proprio contro Haiti, andando subito a chiudere il secondo turno del girone C. Alle 5 sarà il turno delladicontro il, reduce dal 4-1 subito all'esordio per mano deglipadroni di casa.(anche lui titolare, salvo sorprese, al Levi's Stadium di Santa Clara) e compagni, invece, sono chiamati a riscattare l'amaro e inatteso. Nella serata italiana, tra le 19 e le 22,. Il bomber della Romae spera di far sorridere l'(reduce dal 2-2 col) all'NRG Stadium di Houston contro la: prima, però, c'è da battere la concorrenza di. Il difensore giallorosso, invece, ha assistito dalla panchina alla vittoria di misura contro l'nel primo turno, ma si è allenato in gruppo e punta aal Toronto Stadium.