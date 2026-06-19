Apre il Marocco, chiude la Costa d'Avorio: in mezzo Turchia e Olanda. Tutti pronti a partire dal 1'. Francia attesa dall'Iraq lunedì sera
Koné tra conferma e cessione: ecco i pro e i contro che dividono Gasp
La Roma si prepara a scendere in campo. No, non la squadra di Gasperini, ma praticamente tutti i calciatori giallorossi impegnati con le rispettive Nazionali nel Mondiale in corso in USA-Canada-Messico. Ben 4 dei 5 giocatori della Roma, 5 su 6 considerando anche Salah-Eddine, saranno impegnati infatti nel sabato italiano per la seconda giornata del torneo. L'unico escluso dal sabato romanista? Manu Koné, con la 'sua' Francia (anche se ha assistito dalla panchina al 3-1 rifilato al Senegal all'esordio) che scenderà in campo 'solo' lunedì 22 giugno alle ore 23 contro l'Iraq.
Apre El Aynaoui, chiude Ndicka: in mezzo Celik e MalenSi parte a mezzanotte con Scozia-Marocco, sfida in programma al Gillette Stadium di Foxborough. Gli scozzesi di McTominay sono reduci dalla vittoria per 1-0 contro Haiti, mentre i marocchini di El Aynaoui e Bouaddi (individuato come possibile sostituto di Koné, entrambi attesi dal 1' questa notte) all'esordio hanno pareggiato 1-1 con il Brasile. La nazionale di Ancelotti, orfana di Wesley, scenderà in campo alle 2.30 proprio contro Haiti, andando subito a chiudere il secondo turno del girone C. Alle 5 sarà il turno della Turchia di Montella contro il Paraguay, reduce dal 4-1 subito all'esordio per mano degli USA padroni di casa. Celik (anche lui titolare, salvo sorprese, al Levi's Stadium di Santa Clara) e compagni, invece, sono chiamati a riscattare l'amaro e inatteso ko per 2-0 contro l'Australia. Nella serata italiana, tra le 19 e le 22, attesa invece per Malen e Ndicka. Il bomber della Roma non si è ancora sbloccato in maglia Oranje e spera di far sorridere l'Olanda (reduce dal 2-2 col Giappone) all'NRG Stadium di Houston contro la Svezia: prima, però, c'è da battere la concorrenza di Depay. Il difensore giallorosso, invece, ha assistito dalla panchina alla vittoria di misura contro l'Ecuador nel primo turno causa infortunio, ma si è allenato in gruppo e punta a tornare dal 1' contro la Germania al Toronto Stadium.
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