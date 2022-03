De Sanctis non sarà rimpiazzato: Vergine avrà più spazio

Da quanto filtra infatti da Trigoria, non sono previsti nuovi ingressi

L'ex portiere giallorosso non verrà sostituito, come riporta La Repubblica. L’addio di Morgan De Sanctis non lascerà ruoli vacanti. Da quanto filtra infatti da Trigoria, non sono previsti nuovi ingressi. Vincenzo Vergine, attuale responsabile del settore giovanile del club, si candida ad ampliare ancor di più la sua sfera operativa nel vivaio giallorosso. L'ex Napoli ha lasciato la Roma dopo 9 anni, dal 2013 al 2016 come calciatore e dal 2017 come dirigente. Negli ultimi mesi era finito ai margini della squadra.