Il centrocampista olandese si prepara alla trasferta di Como e spera in un posto da titolare. Ballottaggio con Pisilli
La Roma scopre de Roon: da nemico a leader del centrocampo
Marten De Roon scalda i motori. La sfida in casa del Como dell’1 ottobre è l'occasione per partire titolare, vista l'assenza di Bryan Cristante, fuori per circa tre settimane. L’olandese, 35 anni, si gioca il posto con Niccolò Pisilli, che ha convinto il tecnico Gian Piero Gasperini con un avvio di stagione sprint. Due pretendenti - specifica 'La Repubblica' - con caratteristiche diverse. De Roon, centrocampista più conservativo, è l’uomo di fiducia dell’allenatore e ora è pronto a dimostrare di essere il 'capitano' che Gasperini ha difeso al momento dell’arrivo in giallorosso.
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