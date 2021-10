Darboe “sorpassa” Villar e Diawara. Delusione Zaniolo

Una buona notizia per la Roma è la mancata convocazione di Zaniolo in Nazionale, che potrà gestire meglio i muscoli sotto stress del ragazzo. Meno per il giocatore, che non si sente fondamentale per Mancini

Tra la vittoria in Conference contro lo Zorya e la sfida di domani con l’Empoli, ultima prima della seconda sosta del campionato, c’è un mini bilancio da fare a Trigoria, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Nelle scelte di formazione si vedono alcune gerarchie completamente ribaltate. Ebrima Darboe, almeno secondo la squadra andata in campo in Ucraina, ha scavalcato Villar e Diawara, rimasti ai margini delle preferenze mouriniane dopo essere stati titolari prima dell’arrivo del portoghese. I due discuteranno la loro posizione con il club in previsione della finestra di gennaio. È un punto fermo, invece, Nicolò Zaniolo, deluso dalla mancata convocazione con l’Italia per la Nations League. Una buona notizia per la Roma, che potrà gestire meglio i muscoli sotto stress del ragazzo, meno per il giocatore, che non si sente fondamentale per Mancini.