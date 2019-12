Crac Santon. E ora Fonseca ha fatto tredici

La Roma ha fatto 13, ma non ha nulla da festeggiare, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Quando a San Siro Santon ha iniziato a toccarsi il flessore, era trascorso solo un quarto d’ora di gara. Sostituendolo, Fonseca ha segnato un record poco lusinghiero: per la 12esima volta dall’inizio della stagione la Roma era costretta a cambiare un giocatore per infortunio.

La piaga degli infortuni che pareva aver dato una respiro ai giallorossi ha ripreso a far vittime. In una settimana Fonseca ha perso Kluivert, Pau Lopez e ora Santon. Il conto stagionale degli infortuni è arrivato a segnare 22 defezioni, con una media di 5 calciatori assenti in media a ogni partita. Ma a San Siro erano 7 contemporaneamente gli inutilizzabili. Per i dirigenti, è soprattutto “colpa” della casualità, ma per non lasciar nulla d’intentato hanno investito 300 mila euro per rifare da cima a fondo il principale dei campi di allenamento e sta intervenendo anche sugli altri. In attesa che la sorte conceda una tregua.