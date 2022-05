Così la passione ha riportato i giovani in tribuna

Oltre un milione e centomila tifosi hanno occupato il proprio seggiolino allo stadio Olimpico, registrando 15 volte il sold out

Quanto dimostrato dai tifosi della Roma in questa stagione allo Stadio Olimpico ha del clamoroso, scrive Marco Juric su La Repubblica. Una presenza costante e massiva che non si vedeva da anni. Oltre un milione e centomila tifosi hanno occupato il proprio seggiolino allo stadio, registrando 15 volte il sold out.

Il tutto in attesa dell’ennesimo bagno di folla per la Roma, per uno spettacolo che andrà in scena a Tirana e che si potrà vedere solo attraverso i maxischermi. I tifosi giallorossi quest’anno stanno ridefinendo il significato di amore per la propria squadra. Mourinho lo ha definito un “fenomeno sociale irrazionale”. Gli ultimi due anni a porte chiuse stavano man mano togliendo linfa vitale a tutto il movimento.