Con l’addio di Dzeko la Roma sogna Icardi o Belotti

L'operazione di portare la punta argentina è di difficile riuscita a causa dell'ostacolo ingaggio

Dzeko sembra ad un passo dall’Inter. Con chi lo rimpiazzerà la Roma? I tifosi sognano da tempo Mauro Icardi: l’attaccante argentino è stato proposto mesi fa da alcuni intermediari, ma a rendere di difficile riuscita l’operazione c’è l’ostacolo ingaggio, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Infatti l’ex Inter non potrebbe usufruire del Decreto Crescita, per una spesa difficilmente sostenibile per le casse della Roma, a meno di una partecipazione del PSG che libererebbe spazio in attacco per Messi. La pista più concreta rimane quindi quella che porta a Torino, sponda granata, da Andrea Belotti: il bomber azzurro è intenzionato a non rinnovare il suo contratto, ha rifiutato una ricca offerta pervenuta dallo Zenit San Pietroburgo perché vuole rimanere in Serie A. La Roma, per il momento, non è andata oltre i 15 milioni di euro, ben lontana dalla richiesta di Cairo di 35, ma con il passare del tempo i giallorossi sperano che le pretese del presidente granata possano cambiare per favorire un punto d’incontro.