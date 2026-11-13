Tre ore per esaurire 1.500 biglietti. E bastato un pomeriggio ai tifosi della Roma per riempire il settore ospiti del Parco dei Principi, dove il 25 novembre i giallorossi affronteranno il Psg. Felicità per chi andrà a casa dei campioni d'Europa, rabbia per i tanti romanisti rimasti in coda online, a mani vuote.

La richiesta avrebbe consentito di riempire tutti i 2.376 posti del settore. La prefettura di polizia parigina, però, ha ridotto la capienza a 1.500 per ragioni di ordine pubblico. A preoccupare le autorità francesi è soprattutto l'amicizia tra gli ultras del Psg e quelli del Napoli, che rende particolarmente delicata la trasferta. Intanto, scrive Marco Juric su La Repubblica, da Manchester arriva un'altra tegola. Dopo i disordini della scorsa settimana nel match contro lo United, la Uefa ha multato il club per 20mila euro, disponendo anche il dimezzamento dei biglietti per una futura trasferta europea. Quest'ultima sanzione è però sospesa per due anni e scatterà soltanto in caso di nuove violazioni.