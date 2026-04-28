Caos arbitri, tra le partite sotto la lente anche Inter-Roma dello scorso anno

C'è chi è stato convocato già da indagato e chi — la stragrande maggioranza — in veste di testimone per spiegare a chi indaga il meccanismo sui campi. Per costruire l’inchiesta sul calcio, la procura di Milano si è affidata ad arbitri ed ex fischietti di A e B. In 29 hanno sfilato nei mesi scorsi nei corridoi del Palazzo di giustizia milanese per essere ascoltati (o interrogati) dagli investigatori. E proprio tra di loro c’è chi ha svelato un sistema di "figli e figliastri"tra i direttori di gara orchestrato dall’ex designatore Gianluca Rocchi. Una fonte che per ore ha riempito verbali racconta a 'La Repubblica', con la garanzia dell'anonimato, di "designazioni a piacimento", di "epurazione delle figure che non si piegavano al metodo". E di come Rocchi "fosse in costante rapporto telefonico con i dirigenti delle squadre, pur non potendo da regolamento, per ingraziarsi i club. Per un tornaconto personale". O ancora il suo presentarsi "in sala Var anche quando non doveva, non era di turno lui".