Vincent Candela ha rilasciato un'intervista a La Repubblica. L'ex terzino francese ha parlato del momento della Roma e di un possibile ritorno in società di Totti: "Ormai io e Francesco siamo anche compagni di penna. Spero di rivederlo presto nel club, che quest'anno lotterà per lo scudetto fino alla fine. Con Totti, sono sicuro che la Roma diventerebbe ancora più forte". Di seguito le sue parole:

Gasp non firma per il secondo posto. "Gasperini è un tecnico speciale. Sono convinto che possa riportare lo scudetto a Trigoria: se lo giocherà fino alla fine con l'Inter, che resta una squadra più forte e assortita della Roma".

Scenderebbe ancora in campo, se potesse? "Giocare nella Roma di Gasperini sarebbe un sogno. Sono convinto che farei il titolare".

Qual è la causa del mal di rimonte, specie in Europa? "Come dice il tecnico, è importante allargare la rosa, ma è fisiologico perdere contro Real Madrid e Manchester United. La Roma non è ancora pronta per fronteggiare alla pari le grandi del calcio europeo».

Quando vede giocare La Roma, c'è un giocatore che le fa rivivere le emozioni del suo passato? "Ogni volta che Dybala tocca il pallone mi batte il cuore e ringiovanisco. Paulo andrebbe proclamato patrimonio mondiale del calcio".