Botta e risposta, sgradevole anche se ufficioso. Le accuse di Max Allegri erano state carpite sabato sera in un fuorionda, tra un'intervista televisiva e l'altra allo stadio Maradona. "Sono sempre loro, nello scorso campionato gli hanno già messo in mano la Champions...".

L'allenatore del Napoli era infuriato con la Roma non solo per il beffardo pareggio di Balerdi a una manciata di secondi dalla fine ma anche per una cicatrice: il sorpasso subito a maggio - quando era al Milan - ad opera di Gasperini nell'ultima gara della stagione, che aveva fatto scivolare dal terzo al quinto posto della classifica i rossoneri, costringendoli a retrocedere in Europa League. Favori arbitrali ai giallorossi? Sbigottita la reazione nel day after da Trigoria, scrive Marco Azzi su Repubblica, anche se rimasta sottovoce. Giusto per ricordare che fu il Milan a fare harakiri nei 90' decisivi a San Siro, perdendo col Cagliari. Oggi il giudice sportivo si pronuncerà sul referto dell'arbitro Colombo, che aveva espulso per proteste il tecnico del Napoli dopo la segnalazione del quarto uomo. Due le possibilità: squalifica o multa. Capitolo a parte le parole del fuorionda. Se il giudice Gerardo Mastrandrea non dovesse intervenire anche su quelle, la procura federale valuterà concretamente di aprire un'inchiesta. C'è poi la rabbia di Gasperini, che si è sentito chiamato in causa a distanza dal suo collega.