Abraham, un regalo da record. È il colpo più caro di sempre

Pinto accontenta Mou, il tecnico avrà la punta scelta per il dopo Dzeko. Ora l’assalto a Xhaka

Tammy Abraham è ad un passo dalla Roma. La missione di Tiago Pinto a Londra è entrata nel rettilineo finale, la bandiera a scacchi è in vista. Lo sforzo del club, che ha messo in campo davvero tutto il necessario per convincere il calciatore ad accettare la proposta è stato ripagato: le iniziali resistenze del giocatore a a lasciare la Premier League, hanno lasciato il campo ad una convinzione nuova, maturata negli ultimi giorni anche grazie alle pressioni di Mou, si legge su La Repubblica. L’Arsenal, la destinazione alternativa alla Roma, non ha mosso passi concreti mentre Pinto ha fatto sentire importante il calciatore, corteggiandolo, garantendogli un posto da titolare e la maglia numero 9: Abraham ha così ceduo, e ora si tratta solo di perfezionare l’accordo economico. Il calciatore oggi sarà a Stamford Bridge per la sfida contro il Crystal Palace, ma Mou ora lo attende a Trigoria per iniziare ad inserirlo negli schemi della squadra.