Abraham, l’affare si complica. E Pinto studia il piano B

Il gm giallorosso nella capitale inglese per chiudere l'affare Abraham e studiare l'alternativa

Walter Sabatini aveva definito tempo fa Londra come uno dei centri di pensiero della Roma di James Pallotta. Attualmente possiamo definire la capitale inglese come il principale palcoscenico dove il mercato della squadra giallorossa sta prendendo sempre più forma. Il general manager Tiago Pinto ha raggiunto l’Inghilterra per finalizzare la ricerca del sostituto di Dzeko, che Mourinho aspetta di conoscere a giorni, visto che il primo impegno ufficiale è in programma tra una settimana. E non c’è alcun dubbio che la pista principale porti dritto a Tammy Abraham del Chelsea: infatti è in programma un incontro tra gli agenti inglesi del giocatore e il dirigente giallorosso. Il nodo rimane il sì del giocatore, che si è preso alcuni giorni per riflettere sulla proposta giallorossa. La chiamata di Mourinho lo ha inorgoglito, l’interesse dello Special One non lo ha lasciato affatto indifferente ma la possibilità di poter vestire la maglia dell’Arsenal rimane una grande opportunità per la sua carriera. I Gunners non si sono però ancora mossi ufficialmente con il Chelsea ma possono contare sull’accordo verbale raggiunto con il calciatore. La pista Abraham però non è l’unico motivo del viaggio di Tiago Pinto a Londra: nella “City” è stato segnalato Ramadani, noto agente che cura gli interessi di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte e, fino a poco tempo, di Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, alternativa alla punta del Chelsea che a Trigoria continuano a seguire con grande interesse.