Abraham e Xhaka, il doppio stallo che frena Mourinho

Il mercato è inchiodato sulle due trattative più importanti

Quello che doveva essere l’Abraham Day, con l’incontro decisivo tra le parti per dare una direzione definitiva all’affare, si è trasformato in una giornata di natura interlocutoria. Il meeting tra il gm giallorosso Tiago Pinto e l’agente del calciatore del Chelsea, Neil Fewings del Wasserman Media Group, alla presenza dell’intermediario Pastorello, non ha prodotto alcun tipo di fumata: né bianca né nera, riporta La Repubblica.