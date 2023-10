A San Siro è già spareggio Champions. Mou spera nella vendetta di Big Rom

Tra frecciatine, polemiche, tradimenti e fischietti, finalmente si gioca, scrive Marco Juric su La Repubblica. Alle ore 18 la prova del fuoco per la Roma di José Mourinho che a Sun Siru proverà lo scalpo alla corazzata di Simone Inzaghi. La squadra che secondo lo Special One "dovrebbe vincere il campionato con 20 punti di vantaggio", che "non ha punti deboli" e "può schierare due squadre".