Zona Champions, assalto alla Juve. Abraham: “Ora qui, in futuro chissà”

Sui social e nelle radio il sentimento più diffuso è il rammarico per gli scontri diretti con la squadra di Allegri

“Dobbiamo stare attenti alla Roma di Mourinho”. Parola di Max Allegri, che non si fida dei giallorossi nella corsa al quarto posto. Ora il vantaggio della Juventus si è ridotto a 5 punti, con 7 partite da giocare, e qualcuno tra i tifosi romanisti ha ricominciato a crederci, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Anzi, sui social e nelle radio il sentimento più diffuso è il rammarico per gli scontri diretti: quello di andata per il rigore sbagliato da Veretout, ma soprattutto quello di ritorno, in cui la Roma si è trovata avanti 3-1 al 70’ prima di cedere 3-4 con tanto di rigore sbagliato da Pellegrini. Se i giallorossi avessero vinto, oggi si ritroverebbero al quarto posto, con un punto di vantaggio sui bianconeri. Da quel giorno, il 9 gennaio, la Roma ha ottenuto 6 vittorie e 4 pareggi in campionato, rilanciando le proprie ambizioni anche grazie alle reti di Tammy Abraham, che a Talksport ha parlato del suo presente e del suo futuro. “Quando vedo che mi accostano ad altri club mi sento bene, come se stessi facendo qualcosa di giusto. È una bella sensazione ma devo concentrarmi sulla Roma, poi chissà cosa mi riserva il futuro. Sono londinese, quindi forse un giorno tornerò in Premier League ma in questo momento voglio fare del mio meglio e spero di vincere con questi ragazzi un trofeo che manca da molti anni. Mourinho? È il migliore allenatore del mondo".