Zaniolo a Trigoria con un giorno d’anticipo

Non vede l’ora di tornare in campo, Nicolò Zaniolo. E lancia messaggi d’amore via social: alla sua nuova fiamma Madalina Ghenea, ma soprattutto ai tifosi della Roma che aspettano con ansia il suo ritorno. Ieri il centrocampista ha immortalato la sua giornata di lavoro a Trigoria, dove, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”, è rientrato con un giorno d’anticipo rispetto alla ripresa, che Fonseca ha fissato per oggi alle 15. Insieme a lui gli altri infortunati Pastore, Spinazzola e Mirante.