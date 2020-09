Zaniolo a Innsbruck scortato da tutta la famiglia

Ieri pomeriggio, poco dopo le 17, accompagnato dal medico della Roma, Manara, e dalla fidanzata Sara, Nicolò Zaniolo è partito per Innsbruck, dove oggi sarà operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, come riporta Il Correre della Sera.

Sarà assistito anche dai genitori, Igor e Francesca, e dall’agente Vigorelli, che hanno raggiunto la clinica austriaca in macchina. Zaniolo è partito da Ciampino con un volo privato e, nonostante sia apparso sereno (“Sto bene, sto bene“, ha risposto ai cronisti presenti), tutti sanno che questi giorni per Nicolò non saranno semplici.