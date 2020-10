Virginia Raggi: “Lo stadio si farà e darà lavoro”

“Voglio rassicurare cittadini e tifosi giallorossi: lo stadio della Roma si farà. Noi vogliamo realizzarlo e siamo al lavoro per raggiungere questo obiettivo“. Dopo lo scontro con la Regione Lazio di due giorni fa riguardo alla Convenzione urbanistica – dal Campidoglio sostenevano che ci fosse l’accordo mentre da via della Pisana è arrivata una secca smentita – la sindaca di Roma, Virginia Raggi, rispondendo a un commento sul suo profilo Facebook, è tornata a parlare del progetto della stadio della Roma, che dovrà sorgere nella zona di Tor di Valle per il quale l’ok definitivo dovrebbe slittare al 2021, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

“Sappiamo benissimo – ha detto la Raggi – cosa significherebbe per la nostra città, la sua economia e il suo sviluppo. Ma soprattutto per migliaia di persone che potranno avere un lavoro. In questo momento difficile serve un grande investimento per Roma. Noi ci siamo: nessuno blocchi quest’opera“.