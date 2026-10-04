Quando parli con Villas-Boas l’esperienza è doppia. Presidente del Porto, sì. Ma ancor prima allenatore. E allora qui il punto d’osservazione tecnico è mescolato con quello del manager. Fusione che ben si spiega nel caso di Rodrigo Mora, passato due mesi fa proprio dal Porto alla Roma. Le sue parole a Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera':

Non è stata una trattativa semplice, ad agosto. "Vero, perché Rodrigo è un idolo della tifoseria del Porto, un giocatore che si è formato in casa e che per tutti noi rappresenta tanto, tantissimo, un gioiello ecco. Lo scorso anno non ha trovato il minutaggio che sperava di avere e quindi a un certo punto abbiamo deciso di ascoltare le proposte per lui. La Roma è venuta a cercarci con forza e alla fine siamo arrivati a un accordo soddisfacente per tutti".

Un accordo che lega i due club al rendimento del giocatore. Riuscirà a imporsi? "Ha un talento sconfinato. Al tempo giusto troverà il suo spazio e incanterà Roma, di questo sono sicuro. E di più: ha una grande personalità, sa dove vuole arrivare e sa quali sono gli obiettivi che vuole perseguire lungo la sua carriera, ecco perché riuscirà a imporsi. Tecnicamente Rodrigo ha un talento che può portarlo serenamente tra i migliori al mondo, non ho dubbi".