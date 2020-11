Villar euforico: “È incredibile giocare con Pedro”

“Giocare con Pedro è una cosa incredibile“. Non ha dubbi, Gonzalo Villar, su chi sia il giocatore da prendere come esempio nella rosa della Roma. “L’ho seguito – le sue parole sul sito della società – sin da quando è arrivato in prima squadra nel Barcellona e ora sto giocando con lui: ha vinto tutto, un campione del Mondo e d’Europa, è un calciatore straordinario. Averlo come compagno è un privilegio, è anche una persona fantastica: non si ferma mai, si allena sempre duramente ed è un esempio per noi“, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Con Fonseca il feeling è stato immediato. “Mi ha fatto subito un’ottima impressione e io sto cercando di dare il massimo allenamento per giocare il più possibile“.