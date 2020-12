Veretout, Smalling e Mancini: ancora differenziato

Chi farà coppia con Lorenzo Pellegrini in mezzo al campo domani (ore 15) contro il Sassuolo? È questo il dubbio di Paulo Fonseca, che al termine della gara con lo Young Boys ha ribadito di “avere speranza per Veretout“, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Anche ieri, però, il francese ha svolto lavoro individuale, come Smalling e Mancini, che saranno sicuramente out contro gli emiliani. Il casting per chi giocherà a centrocampo è aperto. Se Fonseca non avesse problemi anche in difesa, il primo candidato sarebbe Bryan Cristante, che però, potrebbe essere costretto a retrocedere di nuovo vicino a Ibanez, con Juan Jesus (o Fazio) a completare il reparto. Se Cristante giocherà dietro, in mezzo al campo il ballottaggio è tra Villar e Diawara.