Un milione di tifosi allo stadio durante la stagione

Contro il Leicester l’Olimpico sarà di nuovo sold out

Un milione di tifosi per la Roma e non si parla di sostenitori virtuali ma reali. La gara di giovedì contro il Leicester consentirà al club di sfondare il tetto del milione di presenze all’Olimpico dall’inizio della stagione: con i 62.988 presente contro il Bologna il totale è salito a 974.267 e considerando che contro il Leicester l’Olimpico sarà di nuovo sold out, si sfonderà il milione di spettatori, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Un numero difficile da immaginare a inizio stagione ma l‘entusiasmo per l’arrivo di Mourinho e la politica dei prezzi fatta dalla proprietà hanno contribuito a raggiungere questo risultato.